Palmeiras faz SBT bombar na audiência

Na noite da última terça-feira, dia 05/01, o SBT exibiu, com exclusividade, o primeiro jogo entre River Plate (ARG) e Palmeiras, válido pelas semifinais da ‘Copa Libertadores da América’, direto do estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina, e registrou, na Grande São Paulo, o melhor desempenho desde a primeira transmissão da principal competição de futebol do continente, em 16 de setembro de 2020.

Com narração de Téo José, comentários de Mauro Beting e do ex-jogador Jorginho, a partida rendeu ao SBT média de 16,2 pontos, 24% de share e 19 pontos de pico na Grande S. Paulo.

Índice 124% superior ao registrado pela emissora terceira colocada, que na mesma faixa de exibição, das 21h30 23h24, ficou com apenas 7,2 pontos de média. A emissora primeira colocada ficou com 25,4 de média.

Em relação ao último jogo, entre Palmeiras e Libertad (PAR), exibido em 15 de dezembro do ano passado, o SBT registrou um crescimento em audiência de 67% e a terceira colocada perdeu 29% de público na mesma faixa horária.

Durante a transmissão da vitória do Palmeiras sobre o River Plate o SBT alcançou 2,3 milhões de lares e 3 milhões de pessoas na Grande São Paulo.

Além do recorde de audiência na principal praça do mercado publicitário do País, o SBT ainda conquistou a segunda colocação isolada em outros 14 mercados regulares aferidos pela Kantar IBOPE Media.

No PNT (Painel Nacional de Televisão), o SBT conquistou a segunda colocação com 81% de vantagem. Na média final do jogo, o canal ficou com 12,1 pontos de média contra apenas 6,7 da terceira colocação. A primeira colocada marcou 23,6 de média.

Comparando com o jogo anterior, exibido em 15 de dezembro, a audiência do SBT cresceu 60%. No mesmo período de comparação a audiência da emissora terceira colocada caiu 28%.

Durante a exibição da partida o SBT alcançou 15,9 milhões de lares e 22 milhões de pessoas no Brasil.

Na segunda maior praça do País, no Rio de Janeiro, a transmissão do duelo entre River Plate e Palmeiras também alcançou excelente desempenho.

No horário da partida, das 21h30 23h24, o SBT marcou 9,5 pontos de média, 14% de share e 12 pontos de pico. Melhor desempenho desde o dia 01/12/20, quando marcou 18,2 pontos e índice 39% superior ao alcançado pela emissora terceira colocada, que na mesma faixa horária ficou com 6,7 pontos de média. A emissora líder fechou com 27,4.

Comparando com o jogo da terça anterior, em 15/12/20, a audiência do SBT cresceu 91%. A emissora terceira colocada caiu 34% e a líder perdeu 4%.

Somente no horário do jogo o SBT alcançou 1,0 milhão de residências e 1,2 milhão de telespectadores.

No Distrito Federal, considerando o horário de bola em campo, das 21h31 às 23:24, o SBT ficou na vice-liderança com 107% mais audiência que a terceira colocada.

Nessa faixa, marcou 13,9 pontos de média, 24% de share e 18,6 pontos de pico. No mesmo horário a emissora terceira colocada marcou 6,7 de média e a primeira ficou com 14,4.

Comparando com o jogo exibido na última terça-feira, dia 15/12, a audiência do SBT cresceu 111%. Nesse comparativo a emissora terceira colocada caiu 16% e a líder 9%.

Em Porto Alegre o SBT marcou 6,7 pontos de média, 10% de share e 9 pontos de pico e ficou na vice-liderança com 39% mais audiência que a terceira colocada, que registrou 4,7 de média. A líder cravou 27,6 de média.

A transmissão da vitória palmeirense em Manaus também rendeu ao SBT um excelente resultado. No horário do jogo, o canal marcou 16,8 pontos de média contra 4,1 da terceira colocada e 24,8 da primeira.

Em Fortaleza a vantagem para a terceira colocada foi ainda maior e a diferença para a emissora líder foi de apenas 3 pontos na média geral. No horário da partida o SBT ficou com 16,6 pontos de média, a terceira colocada com apenas 3,8 e a líder 19,7.

Na Grande Goiânia a distância para a primeira colocada foi de apenas 2 pontos. Na média geral o SBT alcançou 16,2 pontos contra 18,2 da líder. A terceira colocada, na mesma faixa de exibição, ficou com apenas 9,1 de média.

Em Belém o SBT também conquistou a segunda colocação isolada ao registrar 13,5 pontos de média contra 6,1 da terceira colocada e 30,5 da emissora líder.

Em Campinas o SBT também incomodou a emissora líder na média geral de audiência durante a transmissão da vitória da equipe brasileira. No horário do jogo, o canal registrou 11,5 pontos de média e a emissora líder fechou com 15,8. A terceira colocada alcançou 6,4 de média.

Na Grande Curitiba o SBT marcou 10,5 pontos de média e também conquistou a vice-liderança isolada. Das 21h30 23h24, o canal marcou 10,5 pontos de média. Na mesma faixa de exibição a terceira colocada registrou 6,7 e a líder 22,3.

Em Vitória a segunda colocação do SBT foi conquistada após o canal registrar 10,5 pontos de média. A emissora terceira colocada ficou com 7,4 e a primeira com 18,2 de média.

No Recife o SBT marcou 9,7 pontos de média e também garantiu a vice. A terceira colocada marcou 6,2 e a primeira 20,9 na mesma faixa de exibição.

Em Florianópolis a transmissão exclusiva da vitória de 3 a 0 do Palmeiras sobre o River Plate alcançou 8,5 pontos de média contra 5,7 da terceira colocada e 21,3 da primeira.

A vice-liderança também foi conquistada em Belo Horizonte após o SBT cravar 8,2 pontos de média. A emissora terceira colocada ficou com 6,9 e a líder com 20,7.

O jogo

O Palmeiras largou bem na disputa por uma vaga na final da Conmebol Libertadores. O time brasileiro derrotou o River Plate (ARG) por 3 a 0 no Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina, com gols de Rony, Luiz Adriano e Viña.

O jogo de volta será realizado na próxima terça-feira (12), também às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão do SBT.

O time alviverde pode perder por até dois gols de diferença, que estará classificado para final do Maracanã no próximo dia 30 de janeiro. Santos e Boca Juniors estão do outro lado da chave.