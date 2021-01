Palmeiras faz 3-0 no River e abre caminho pra final da Libertadores

O Palmeiras não tomou conhecimento do fato de o jogo ser em Buenos Aires e enfiou logo 3 a 0 no River Plate na noite desta terça-feira em partida válida pelas semifinais da Copa Libertadores da América. Com o resultado e a vantagem, o Palmeiras está bem encaminhado para ser finalista do torneio continental- o jogo acontece no dia 31 de janeiro no Maracanã.

O River começou o jogo pressionando o Palmeiras, mas o técnico Abel Ferreira conseguiu segurar o ímpeto do time argentino e, num lance de sorte, abriu o placar com o atacante Roni. O River caiu de produção ainda no primeiro tempo, mas foi aniquilado mesmo no segundo tempo. Logo aos 2 minutos, o atacante Luis Adriano também mostrou oportunismo e cravou o 2 a 0. Na sequência, o Palmeiras ampliou e selou o placar.

A partida de volta acontece na próxima terça no Allianz Parque.