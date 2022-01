Palmeiras estreia com vitória fácil no Paulistão

O Palmeiras estreou com uma vitória tranquila no Paulistão 2022. O Verdão bateu o Novorizontino fora de casa por 2 a 0 com gols de Dudu e Zé Rafael em partida adiantada da 5a rodada e que marcou a abertura do campeonato. O atual campeão São Paulo estreia no meio da semana. O Palmeiras volta a jogar ainda esta semana contra a Ponte Preta.

Mesmo com o que tinha de melhor em campo, o time alviverde claramente dosou suas energias e atuou com o “freio de mão” puxado. Quando intensificou o ritmo, levou perigo e construiu seu placar sem muitos problemas. Zé Rafael fez 1 a 0 aos 47 minutos do 1º tempo, com belo chute de fora da área, de esquerda. Dudu ampliou aos 35 segundos da segunda etapa, recebendo na direita e cortando para o meio para bater de pé esquerdo.