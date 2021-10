Bahia e Palmeiras empataram sem gols em Salvador na noite desta terça-feira. O Verdão do técnico Abel Ferreira segue na draga. Jogando na Arena Fonte Nova pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bahia e Palmeiras não saíram do 0 x 0.

Com o resultado, o Verdão foi ultrapassado pelo Bragantino, que venceu o Atlético-GO por 1 a 0 nesta terça e assumiu a terceira posição com 41 pontos. O Palmeiras caiu para quarto com 40. Já o Bahia segue na zona do rebaixamento com 27 pontos na 17ª colocação.