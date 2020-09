Palmeiras deixa Grêmio empatar no último minuto

Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, o Palmeiras e Grêmio fizeram duelo equilibrado em Porto Alegre e ficaram no empate em 1 a 1. O Verdão saiu na frente com um golaço de Raphael Veiga, enquanto o Tricolor Gaúcho foi buscar o empate já nos acréscimos com Ferreira.

O empate teve gosto amargo para as duas equipes. O Palmeiras perde a chance de subir para o G4 da competição. A equipe chega a 18 pontos e agora é o quinto colocado. O Grêmio também desperdiçou a oportunidade de dar salto importante na tabela e de voltar a vencer, e agora aparece na 11ª colocação, com 13.

As duas equipes viram a chavinha e voltam as suas atenções para a disputa da Copa Libertadores. Pelo Grupo B, o Verdão visita o Guarani, no Paraguai, na quarta-feira, às 21h30. No mesmo dia e horário, o Tricolor Gaúcho tem clássico contra o Internacional pelo Grupo E.