Palmeiras da vexame ante Goiás da Covid

O Palmeiras estreou no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro de maneira decepcionante na noite deste sábado. Contra um adversário com 15 desfalques por covid-19, o time da casa saiu na frente, mas, sem criatividade, acabou cedendo o empate por 1 a 1 ao Goiás.

Com o resultado, o Palmeiras marca seu segundo ponto no Campeonato Brasileiro, enquanto o Goiás sai do zero na tabela de classificação. Ambos disputaram apenas duas partidas pelo torneio nacional, já que tiveram seus compromissos de estreia adiados.

Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O Goiás, por sua vez, encara o Fortaleza a partir das 20h30 mesmo dia, no Estádio da Serrinha.