Palmeiras bate Santos em clássico no Morumbi

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1, neste domingo, no Morumbi, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, graças a um golaço do volante Patrick de Paula. O Verdão saiu na frente de pênalti, com Luiz Adriano convertendo cobrança após Alisson colocar a mão na bola, no final da 1ª etapa. No início do 2º tempo, o Peixe igualou com um gol contra do volante Ramires.

No entanto, a jovem revelação palestrina apareceu bem na entrada da área, aos 27 minutos, e bateu de primeira após cruzamento de Willian, estufando as redes de João Paulo e dando ao clube palestrino seu 2º triunfo seguido na Série A. Com o placar, o Alviverde entra no G-4 do Brasileirão, mesmo com um jogo a menos, enquanto o Alvinegro cai para o 6º lugar.

Em campo, o Palmeiras, com a mesma formação que venceu o Athletico-PR na última quarta-feira, fez um 1º tempo mais consistente e dominou a partida no Morumbi.