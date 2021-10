Palmeiras bate Inter e Abel respira

Foi sofrido. E com um gol de pênalti, Palmeiras venceu o Internacional em casa neste domingo e o técnico Abel Ferreira ganho novo fôlego para seguir no comando do Verdão.



Depois de sete partidas sem vitórias, o Palmeiras voltou a conquistar três pontos neste domingo. Raphael Veiga garantiu o triunfo para o Alviverde ao marcar de pênalti no Allianz Parque. Com o resultado, o time paulista ocupa a quarta colocação. Já o Inter, que teve um jogador expulso, se mantém em sétimo lugar no Brasileirão.

No próximo sábado (23), os comandados de Abel Ferreira recebem o Sport, às 21h. No dia seguinte, às 16h, a equipe de Aguirre encara o Corinthians, no Beira-Rio.