Palmeiras bate Grêmio e sai na frente na Copa BR

O Palmeiras conseguiu uma vitória importante no jogo de ida da final da Copa do Brasil na noite deste domingo. Pelo Placar mínimo de 1 a 0- gol de Gustavo Gomes- o Verdão abriu vantagem e agora joga pelo empate em casa no próximo domingo.

O Palmeiras jogou mais da metade do segundo tempo com um jogador a menos. O zagueiro Luan foi expulso aos envolvidos 20 minutos do segundo tempo. Ele deu uma cotovelada no veterano Diego Souza.

A partida decisiva está marcada para o próximo domingo em São Paulo, no Allianz Parque (a casa do Palmeiras). O jogo está previsto para acontecer as 18h.