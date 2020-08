Palmeiras bate Corinthians e leva Paulistão 2020

O Palmeiras voltou a se sagrar campeão Paulista este sábado depois de vencer o Corinthians na disputa por pênaltis. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo, agora maior campeão da história do estadual, abriu 1 a 0 no meio do segundo tempo com Luiz Adriano e caminhava para ser campeão com certa tranquilidade.

Mas aos 51′ do segundo tempo, já nos acréscimos, o atacante Jô sofreu pênalti, converteu e levou a final para a decisão por penalidades.

Nas cobranças de pênaltis, o goleiro Weverton do Palmeiras foi melhor que Cássio, fazendo duas defesas e garantindo o 23o título para o time alviverde.