Palmeiras bate Católica fora e facilita volta

Atual campeão, o Palmeiras deu sequência na busca pelo bicampeonato consecutivo (o terceiro de sua história) ao superar equipe do Universidad Católica-CHI na noite desta quarta-feira (14), no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago (Chile) pelo placar de 1 a 0, com gol de Raphael Veiga, de pênalti, aos 42 do primeiro tempo – a penalidade foi marcada com o auxílio do VAR após um defensor do time da casa tocar a bola com a mão.

Com o triunfo, o Verdão atualizou seu recorde de jogos invictos fora de casa pela Libertadores: agora são 13 partidas seguidos sem derrota neste cenário (dez vitórias e três empates) – é a principal série invicta do clube neste cenário – e, de quebra, se isolou como dono da maior série invicta de um time como visitante no Continental dentre todas as equipes que já disputaram o torneio em qualquer edição, seguido do River Plate-ARG (que chegou a 12 jogos invictos fora de casa pela Libertadores entre os anos de 2018 e de 2019).

Na Libertadores, a última derrota palestrina fora de casa foi para o San Lorenzo-ARG, por 1 a 0, em Buenos Aires (ARG), pela fase de grupos em 2019 – os números não contabilizam o duelo com o Santos na final de 2020 por ter sido disputada em campo neutro, no Maracanã.