Palmeiras bate Braga e vai à final do Paulistão

Na noite deste sábado (26), o Palmeiras recebeu a equipe do Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, para decidir quem seria um dos finalistas do Campeonato Paulista. Os gols saíram no primeiro tempo: Murilo inaugurou o placar logo no primeiro minuto de jogo; os visitantes ainda empataram com Realpe, aos 18 minutos, mas o Verdão decidiu com Rony, aos 39, garantindo por 2 a 1 do Alviverde, que agora está na final para disputar seu 24° título Estadual, sendo sua terceira final seguida (algo inédito na história do clube).

Na decisão, o Palmeiras encara o vencedor de São Paulo e Corinthians, que irão duelar neste domingo (27), às 16h, no Morumbi. A final será disputada em duas partidas (30/03, próxima quarta-feira) na casa do adversário, e no domingo (03/04), com mando palmeirense devido à melhor campanha.

Mesmo já tendo sido tricampeão paulista de forma consecutiva – 1932, 1933 e 1934 –, o Verdão nunca havia emplacado três finais seguidas, pois, no período daquele tricampeonato do Palestra Italia, o sistema de disputa do Estadual era por pontos corridos. Desta forma, o Alviverde chega pela primeira vez seguida a três finais do Estadual no sistema de mata-mata.