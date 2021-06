Palmeiras bate Bahia. Santos bate Galo e São Paulo segue sem vencer

O Palmeiras venceu o Bahia pela sétima rodada co Campeonato Brasileiro 2021, na noite deste domingo, no Allianz Parque. O Verdão, fez 3 a 2, saiu na frente com belo gol de Gustavo Scarpa, aos 5 minutos de bola rolando, mas sofreu o gol de empate aos 10, com o zagueiro tricolor Luiz Otávio, e sofreu a virada aos 28 do segundo tempo, com Maycon Douglas; entretanto, o Alviverde correu atrás do resultado e deixou tudo igual com Raphael Veiga em assistência de Gustavo Scarpa em cobrança de falta, aos 32 minutos de jogo. Já nos acréscimos, aos 46, o Palmeiras fez o gol da vitória com Breno Lopes, com nova assistência de Scarpa, garantindo preciosos três pontos.

O SÃO PAULO foi a Fortaleza enfrentar o Ceará e saiu com mais um empate. O Tricolor ainda não ganhou no Brasileirão e segue na zona de rebaixamento. O resultado mantém o Tricolor na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após sete rodadas, enquanto o Vozão estaciona no meio da tabela e interrompe o desejo de entrar no grupo dos seis primeiros classificados. O Corinthians também empatou, mas está no meio da tabela.

O SANTOS voltou a sentir o gosto da vitória no Campeonato Brasileiro e, com um golaço do meia Jean Mota e outro de Marcos Guilherme, bateu o Atlético-MG por 2 a 0, hoje (27), em partida da sétima rodada. O resultado fez o Peixe escalar a tabela de classificação, saindo da 12ª posição e alcançando o sexto lugar. O Galo, em contrapartida, segue sem vencer na competição há três rodadas, já que empatou em casa com a Chapecoense, e perdeu para Ceará e Santos, longe de Belo Horizonte.