Palmeiras 100% na Liberta. Fla bem e Santos em baixa

Atual campeão, o Palmeiras enfrentou pela segunda rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2021 o Independiente del Valle e venceu por 5 a 0, na noite desta terça-feira (27), no Allianz Parque – este era um adversário contra o qual o time alviverde nunca antes havia duelado contra. Os gols da partida foram marcados por Rony e por Luiz Adriano, aos 10 e 19 minutos do primeiro tempo, e pela dupla Patrick de Paula, aos 19 da etapa final – sendo este o gol de número 12 mil da história palestrina -, Rony, aos 28, e Danilo Barbosa, aos 35.

De quebra, com a vitória, o Palmeiras segue com 100% de aproveitamento no torneio: a outra vitória foi na estreia do time pela competição, contra o Universitário-PER, fora de casa, por 3 a 2 com gol de Renan nos acréscimos.

Com a vitória de hoje por 5 a 0, o Maior Campeão do Brasil ampliou ainda mais o seu saldo como o time brasileiro com mais resultados positivos em toda a história da Libertadores! Agora são 110 vitórias (em 199 jogos). O segundo colocado dessa lista é o Grêmio.

SANTOS PERDE OUTRA- Nesta terça-feira, o Santos visitou o Boca Juniors e perdeu por 2 a 0, na Bombonera, no segundo jogo do grupo D da Libertadores. Foi a primeira partida do Peixe sem Ariel Holan, que pediu demissão no início da semana. Os gols da vitória dos argentinos foram marcados por Tévez e Villa.

FLAMENGO TAMBÉM GOLEIA– O Flamengo largou na frente, assustou a torcida, mas, no fim, goleou o Unión La Calera, nesta terça-feira, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O triunfo – que esteve ameaçado na etapa final – teve como destaque o setor ofensivo rubro-negro, com Arrascaeta, Gabriel Barbosa (duas vezes) e Pedro sendo os autores dos gols do líder do Grupo G da Copa.