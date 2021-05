Palmeiras 100% já passa de fase na Libertadores

O Palmeiras entrou em campo pela quarta rodada Libertadores 2021 e com a vitória por 1 a 0 sobre o Independiente del Valle-EQU, fora de casa, manteve o retrospecto com 100% de aproveitamento no torneio continental, na noite desta terça-feira (11), em Quito (Equador). Desta forma, o Palmeiras se classificou antecipadamente às oitavas de final da Libertadores, mesmo ainda tendo dois jogos pela frente referentes à fase de grupos (Universitário-PER e ‘Defensa y Justicia-ARG). O gol palmeirense foi marcado por Raphael Veiga, de pênalti, no fim do primeiro tempo.

Em 2021, o Verdão está invicto como visitante na temporada 2021: já são dez jogos sem perder (sete vitórias e três empates). Além disso, a equipe venceu o último compromisso como visitante na temporada passada, contra o Grêmio, no jogo de ida final da Copa do Brasil, totalizando 11 partidas seguidas sem derrota fora de casa.

Com o triunfo desta noite, o Palmeiras chegou a 300 vitórias em 511 jogos contra times estrangeiros em toda a sua história. A primeira partida do clube contra uma equipe internacional aconteceu em 26 de outubro de 1922, na goleada por 4 a 1 sobre a Seleção Paraguaia, no Parque Antarctica, em amistoso válido pela Taça Guarani.

Segundo clube brasileiro com mais jogos pela Libertadores, atrás apenas do Grêmio (205), o Palmeiras alcançou a marca de 201 nesta noite. O Verdão é o brasileiro que mais venceu na competição, com 112 vitórias com a de hoje, e o que mais fez gols, com 374. O Verdão, além disso, é o time brasileiro com mais vitórias (43) e gols marcados fora de casa pela Libertadores (153, já com o de hoje).