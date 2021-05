Palestra na Câmara explica Reforma Previdenciária em Sumaré

As mudanças na reforma da Previdência e seus impactos na vida do trabalhador serão abordados em palestra realizada pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Sumaré. O evento online segue a série de palestras promovidas pelo departamento do Legislativo responsável por oferecer atividades de qualificação aos vereadores, servidores públicos e sociedade em geral. O evento dessa semana acontece na próxima quinta-feira, dia 13, a partir das 15h, com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

O advogado Vinicius Pacheco Fluminhan vai ministrar a palestra “A reforma da previdência: o que mudou?”. O palestrante é graduado em Direito pela PUC-Campinas (2001), mestre em Direito pela Unimep (2014) e doutor em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2019) com sanduíche CAPES na Université Paris-Nanterre. Vinicius exerce a advocacia nas áreas trabalhista e previdenciária e é também professor de Direito Previdenciário da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Sumaré tem como objetivo oferecer aos parlamentares e servidores públicos subsídios para identificarem a missão do Poder Legislativo para que exerçam de forma eficaz suas atividades, além de oferecer aos servidores conhecimentos básicos para o exercício de funções diversas dentro da Câmara.

Busca ainda qualificar os servidores nas atividades de suporte técnico-administrativo, ampliando sua formação em assuntos legislativos; desenvolver programas de ensino, objetivando a formação e a qualificação de lideranças comunitárias e políticas; estimular a pesquisa técnico-acadêmica voltada à Câmara Municipal de Sumaré; além de promover a formação sociopolítica da população.