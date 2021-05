Palestra inicia Semana da Enfermagem de Nova Odessa

Ocorreu nesta quarta-feira (12) pela manhã a abertura da Semana da Enfermagem 2021 no auditório da Prefeitura de Nova Odessa. Na programação, houve uma palestra com o tema “Empoderamento da Enfermagem Frente à Pandemia” de Covid-19, com a enfermeira Patrícia Helena Breno Queiroz, mestre em Enfermagem e doutora em Ciências da Saúde, docente de Enfermagem há 20 anos e pesquisadora na temática em Saúde da Criança e do Adolescente. A Rede Municipal conta com aproximadamente 160 profissionais da área.

O enfermeiro André Barros, organizador do evento, comentou que “a Saúde como um todo, está em uma luta muito grande devido à pandemia e, para a Enfermagem, não é diferente, mas vamos continuar nesta luta”.

“Estamos cansados, exaustos, mas não podemos desistir, porque sabemos que somos essenciais. Não é fácil às vezes ficar 12 horas paramentado, então nossa profissão precisa sim ser respeitada e valorizada, ainda mais neste momento”, comentou.

Durante sua explanação, Patrícia enfatizou que se trata de uma profissão socialmente menos visível, com pouco poder decisório, pois os profissionais ficam mais centrados na operacionalização do que na formulação de políticas.

Ela traçou um paralelo com a enfermeira Florence Nightingale, que, em um contexto semelhante ao que vivemos, reuniu dados para construir uma escola de Enfermagem – isso em 1847. Para ela, um dos papéis da Enfermagem, no contexto da pandemia, “é reunir dados e uma oportunidade para evoluir em termos profissionais”.

“Somos muitos, mas com expressividade de poucos. Praticamos uma atividade voltada para a ação. A gente já é uma profissão empoderada, o que falta é propagar, um mecanismo mais efetivo de divulgação”, frisou a palestrante.

“É muito importante este momento, quando podemos agradecer ao trabalho de todos vocês e parabenizá-los pelo que têm feito. Continuem perseverando e realizando este maravilhoso trabalho”, comentou o secretário da Saúde, o médico Nivaldo Luís Rodrigues. Ele agradeceu ainda à rede McDonald’s, que doou 50 vales-lanche para serem sorteados entre os profissionais da Rede.

“Vocês têm sido o socorro de muitas pessoas, aproveitem esta semana de comemoração e reconhecimento e todas as outras. O trabalho em equipe é de extrema importância, todos juntos, um auxiliando ao outro. Friso a importância de funcionar no coletivo e fazer a diferença, vocês já são empoderados”, reforçou a secretária-adjunta da Saúde, Sheila Moraes.

A programação da Semana da Enfermagem continua nesta quinta e sexta-feira (13 e 14/05), com o “Cantinho da Beleza” para os profissionais da área, no Ambulatório de Especialidades, e na próxima semana, em dois dias na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada. No dia 19/05, haverá ainda uma sessão de alongamento atrás do Paço Municipal, com atividades realizadas pela equipe de Fisioterapia da Rede Municipal.