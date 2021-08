Paixão de Cristo de Piracicaba terá sessão extra

O espetáculo “Paixão de Cristo de Piracicaba 2021” que está sendo transmitido pelo canal do YouTube, terá uma sessão extra na quinta-feira, 5 de agosto. A estreia aconteceu no dia 1ª de agosto, em homenagem ao aniversário da cidade que, na ocasião, completou 254 anos.

As apresentações que vem acontecendo desde o último domingo, sempre às 20h, com acesso gratuito no canal da Associação Cultural e Teatral Guarantã, realizadora do espetáculo, terminariam na quarta-feira (4), mas ganharam mais um dia de exibição.

“Desde a estreia tivemos mais de mil visualizações no vídeo, portanto, estendemos a transmissão até quinta-feira, para contemplar um número maior de pessoas”, comenta Anelisa Ferraz, produtora do projeto.

Esta é a primeira vez em que a “Paixão de Cristo de Piracicaba” tem uma edição online. Encenada desde 1990, durante a Semana Santa, a montagem não pode ser realizada nos anos de 2020 e 2021, no período proposto, devido a pandemia da Covid 19, ocasionando o adiamento das duas últimas edições.

Bate papo com a direção artística

Na quarta-feira (4), logo após a apresentação do espetáculo, será realizado um bate papo com a direção artística e equipe de produção, falando acerca da narrativa apresentada e os desafios de realizar um dos maiores espetáculos a céu aberto do país no período pandêmico.

Os convidados para essa roda de conversa são Marcos Thadeus e os assistentes de direção Simone Rosa e Edvaldo Oliveira – que assina também a adaptação dramatúrgica desta edição. Todas as pessoas podem interagir pelo chat enviando perguntas e contribuindo para uma discussão construtiva do fazer artístico e suas diretrizes.

Porém, por ocasião do aniversário da cidade, e com o apoio da Secretaria Municipal da Ação Cultural e da Prefeitura de Piracicaba, as equipes de produção e direção artística do projeto propuseram a readequação a fim de contemplar o público assíduo do espetáculo, bem como possibilitar a formação de novas plateias a partir da obra audiovisual.

“Toda equipe foi reduzida a 40% do formato original: montagem, cenografia e elenco estão seguindo todos os protocolos de segurança para possibilitar Piracicaba contar a história de Jesus através da arte”, informou Anelisa Ferraz, diretora de produção do projeto. “Marcos Thadeus adaptou a estética da encenação mantendo a qualidade artística e realista que a obra propõe”, completou.

Neste formato o elenco é composto por 35 pessoas, mantendo alguns atores e atrizes cujo processo de pesquisa foi iniciado no ano de 2020: Jesus e Maria seguem protagonizados por Giovani Bruno e Mayra Kristina. “Mantivemos alguns núcleos das passagens bíblicas, como o Sinédrio composto pelos Sacerdotes, a Santa Ceia com os Discípulos e o palácio de Pilatos, interpretado por Tarcísio Rafael”, conta Marcos Thadeus, o atual diretor artístico que tem a assistência de Edvaldo Oliveira e Simone Rosa.

Outros personagens como Judas e Satanás, serão vivenciados por André Martins e Ivan Daniel, respectivamente. Letícia Alves será Maria Madalena, Karol Miranda a Mulher Adúltera e Nathalia Lopes abre o espetáculo, com o Anjo da Anunciação.

Importante destacar

O Grupo Guarantã sobrevive da bilheteria arrecadada durante a Semana Santa, quando o espetáculo é apresentado no Parque do Engenho. Com a impossibilidade de realizar nos moldes originais – presencial e com plateia -, nos últimos dois anos, a diretoria voluntária da Associação disponibiliza o Pix para quem puder e quiser contribuir para continuidade dos trabalhos desenvolvidos (Pix: 01.177.199/0001-90).

Serviço

Paixão de Cristo de Piracicaba 2021

Data: dias 3,4 e 5 de agosto

Horário: às 20h

Transmissão pelo canal:

https://www.youtube.com/c/Guarantã

Este espetáculo conta com incentivo da Lei Rouanet 8.313/91, Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Secretaria Municipal da Ação Cultural e Prefeitura de Piracicaba.

PATROCÍNIO: Magazine Luiza, Bom Peixe e Indústrias Marrucci

APOIO: Popin

REALIZAÇÃO: Associação Cultural e Teatral Guarantã