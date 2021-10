“Paisagens da Memória” é exibida essa quarta no MAC

A exposição “Paisagens da Memória”, da artista Cristina Pollesel, será lançada nesta quarta-feira (13), às 19 horas, no Museu de Arte Contemporânea (MAC). A entrada é gratuita e é obrigatório o uso de máscara. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo de Americana (Sectur), que administra o MAC, o público poderá conferir as obras até o dia 12 de novembro, de segunda a sexta, das 9h às 17 horas. A abertura da exposição será feita por apresentações dos músicos Fernando Inácio e Matheus Pavan (música instrumental) e Iara Rezende e Valterci Hulkinho (voz e Violão).

Morando em Madri, na Espanha, desde 2006, a artista plástica americanense Cristina Pollesel apresenta sua produção mais recente em uma série de pinturas intitulada “Paisagens da Memória”, em que retrata vistas da cidade de Americana.

Recentemente, a artista recebeu o 1º Prêmio no ” XXIV Certamen Pintura Frida Kahlo” em Rivas, Madrid, entre muitos outros conquistados durante sua carreira.

O MAC Americana fica no CCL – Centro de Cultura e Lazer Poeta Antonio Zoppi, à Av. Brasil, 1293, Jardim São Paulo. Mais sobre os trabalhos da artista podem ser conferidos no website: cristinapollesel.wix.com e no Instagram cristinapollesel39.