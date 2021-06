Pai e filha morrem de Covid em menos de 24h

Pai e filha morreram vítimas da Covid em menos de 24h neste final de semana em Santa Bárbara d’Oeste. Cris Amaro, de 45 anos, não resistiu à doença e morreu neste sábado. Menos de 24 horas depois foi a vez do pai, José Antônio Amaro, de 68 anos. Amaro pai era torneiro mecânico e trabalhou na Nardini.

HOMENAGEM- Cris, que faria aniversário neste domingo, era cantora da paróquia São José, na vila Grego. Em sua página no Facebook, a Paróquia São José lamentou a morte de Cris Amaro: “É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da nossa amiga Cris Amaro, muito atuante em nossa comunidade, há décadas, principalmente no Coral Sagrado Coração de Jesus e no Apostolado da Oração. Que o Sagrado Coração de Jesus a receba de braços abertos, Cris. Continue cantando e louvando a Deus, aí de junto d’Ele e interceda por nós! Nossos sentimentos e orações pelos seus familiares!”.

O NM externa os pêsames aos familiares.