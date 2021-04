Após ver sua mãe curada do covid-19, o pai de Yudi Tamashiro não resistiu ás complicações causadas pelo coronavírus. Desejamos forças para os familiares nesse momento tão difícil.

João Acaiabe, de 79 anos, acaba de falecer por conta da covid-19. O Tio Barnabé do #SitiodopicapauAmarelo, além do Tio Chico do remake de #Chiquititas do SBT, entre tantos outros trabalhos.