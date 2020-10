Pai de santo revela previsão de nova doença mundial em 2021

O pai de santo, Rodrigo de Carvalho, revelou algumas previsões bombásticas que irão ocorrer nos próximos meses no Brasil e no mundo. Entre elas uma nova pandemia, a morte de celebridades e até fenomenos da natureza.

A primeira previsão apontada por Pai Rodrigo foi que um sambista muito famoso vai falecer. “Um sambista e compositor muito famoso vai nos deixar, fazendo a passagem para o outro plano até o final do ano”, revelou.

Outras previsões muito sérias foram feitas pelo pai de santo como terremotos, pandemia, mortes e até sobrou para o presidente Jair Bolsonaro. “Um terremoto de alta magnitude vai atingir o Sul do país, São Paulo e poderá ser sentido no Rio de Janeiro. Teremos aumento significativo de mortes pelo covid-19, pois as pessoas estão relaxando na prevenção”, revelou. “Na política presidencial, teremos modificações e mais escândalos na família Bolsonaro. E o atual presidente, Jair Bolsonaro será substituído e não chegará ao final de seu mandato”, disse sobre o presidente da república.

“Ainda teremos uma atriz bem conhecida que vai se separar por traição e toda a mídia ficará sabendo da real situação da separação”, disse em mais uma previsão. “E para finalizar tive uma visão de uma outra doença que vai se espalhar por todo mundo, atingindo a região abdominal das pessoas, pessoas gritando de dor com as mãos na barriga”, revelou Pai Rodrigo de Carvalho.

“Segundo o meu mentor Dr. Hammed o plano espirtual está muito agitado em suas rotinas para a busca de uma solução para a terra em relação a pandemia atual e novas doenças universal”, disse sobre o atual momento.

