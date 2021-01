Pai de Santo adianta como vai ser 2021

O pai de santo, Rodrigo de Carvalho, vem fazendo muito sucesso com suas previsões. Recentemente, ele acertou quando previu que Jojo Todynho seria campeã da Fazenda, que o Flamengo não seria mais campeão de nada nessa temporada e que um sambista famoso iria falecer no fim de 2020, quando Ubirantan, do Fundo de Quintal, acabou falecendo.

Por isso, Rodrigo anda com a agenda lotada e sendo muito requisitado pelos famosos. Para 2021, Rodrigo, declarou que ainda teremos pessoas com reinfecção do Covid-19, mesmo após tomarem a vacina, e os estudos e pesquisas irão continuar para as diversas mutações da doença. Ainda, no meio de 2022, a ciência irá conter o contágio do HIV, com uma vacina que deixa imune ao vírus e em paralelo será alcançada a cura total do HIV.

Sobre os famosos, o pai de santo revelou novidades para Xuxa, Ivete Sangalo e Anitta. “Tive uma visão com a cantora Ivete Sangalo, uma queda prejudicando bem a perna esquerda (dar para reverter ). Xuxa terá uma enorme alegria em 2021, talvez quem sabe a chegada de um membro da família. E a cantora Anitta esse ano passará por uma paixão avassaladora, pois é um ano para ela buscar mais conexão com a espiritualidade e com a paz interior dela”, revelou.

Ainda, o Pai Rodrigo deixou um mistério no ar ao informar que teremos três grandes trajédias, mas ele não prefere comentar por hora. E também uma atriz veterana de muitos trabalhos vai deixar esse plano.

Para acompanhar mais sobre o Pai Rodrigo de Carvalho, que é responsável pela casa de umbanda Raio do Oriente, no Rio de Janeiro, baste seguir seu perfil oficial no Instagram @pairodrigodecarvalho, que trabalha com rituais para todos os fins e atende alguns famosos.

Seu telefone para contato é o (21) 96488-1361.