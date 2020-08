PagueMenos aposta mais no e-commerce

Quando a Rede de Supermercado PagueMenos inaugurou o e-commerce, em janeiro deste ano — com abrangência em apenas três cidades da região de atuação (Americana, Nova Odessa e Sumaré) —, não imaginava que, em pouco tempo, teria que expandir o comércio eletrônico para atender à necessidade dos seus clientes, devido à pandemia de Covid-19. “Tivemos que agir rapidamente na ampliação de atendimento on-line para as demais praças onde atuamos, a partir de março, e isso favoreceu um crescimento exponencial à rede, proporcionando ótimos resultados”, explica Diego Cicconato, gerente de Marketing e Inteligência de Mercado da rede.

Segundo ele, o sistema de compra on-line foi estendido para 99% das localidades onde o supermercado atua (até o final de agosto chegará a Boituva e Arthur Nogueira), abrindo inclusive exceção para cidades vizinhas de algumas praças — como é o caso de Charqueada, Águas de São Pedro e Saltinho, que estão próximas a Piracicaba, onde trabalham com e-commerce. “Nessas cidades, conseguimos programar entrega semanal, com foco em atender o consumidor dentro de um prazo que supra a sua necessidade e também os processos da logística. Para tornar isso possível, contratamos uma transportadora terceirizada para agilizar as entregas dos pedidos, que hoje gira em torno de um dia útil, prazo esse considerado excelente nestas regiões. ”

O e-commerce da Rede de Supermercado Pague Menos ampliou recentemente o sistema de compre e retire, liberando o pagamento pós-pago, que permite ao cliente pagar no recebimento ou na retirada das compras, na opção débito ou crédito. “Além disso, fizemos parceiras com aplicativos de entrega, com objetivo de oferecer maior flexibilidade e conveniência para nossos clientes”, detalha Cicconato.

Com isso, numa época de crise financeira, gerada pela pandemia, a rede segue a tendência do varejo de alimentos no Brasil, que regista índices elevados de crescimento nas vendas por meio do comércio eletrônico. “Essa tendência de compras on-line se demonstra irreversível — uma mudança que veio num momento difícil para todos —, mas que trouxe benefícios para nossa empresa. Com o aumento das compras via internet, atualmente o número de consumidores no nosso e-commerce só evolui dia-a-dia”, explica.

Para Cicconato, esse crescimento também se deve ao sistema de comércio eletrônico utilizado pela rede paulista, que é simples de usar, o que facilita a fidelização do público de forma ampla, incluindo os idosos. “No projeto de vendas on-line buscamos a melhor maneira de atender nossos clientes — de diferentes perfis — rapidamente, sem grandes dificuldades de navegabilidade. Com eficiência nas buscas, eles encontram os produtos mesmo se a grafia for digitada com erros. Tudo foi pensado de forma que facilite também o uso de qualquer tipo celular, mesmo para quem tem um smartphones com conectividade 3G”, explica.

Com tamanha demanda nas vendas on-line, a rede supermercadista também reforçou o atendimento no SAC, com objetivo de facilitar o esclarecimento de dúvidas dos consumidores. Para atender a esse rápido crescimento, recentemente, o Supermercado Pague Menos iniciou parte da operação no novo Complexo Administrativo e Logístico, em Santa Bárbara d’Oeste, e, nos próximos meses, a sede administrativa — que atualmente fica em Nova Odessa — também será transferida para o local. “Com investimento de R$ 150 milhões e 200 mil metros quadrados de área total, a nova planta permitirá atender as 28 lojas atuais e ainda garantirá o arrojado plano de expansão para os próximos anos, sendo um marco nos 31 anos de história da rede — completado neste mês de julho de 2020”, finaliza Diego Cicconato.