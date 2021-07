PagueMenos aposta em site. São Vicente, em celular

A disputa pelo domínio entre os supermercados da região tem os dois principais grupos fazendo apostas diferentes na internet. Enquanto o PagueMenos tem um site renovado, com vendas online e interação, o São Vicente ainda tem um portal de entrada com perfil da ‘velha internet’.

O PagueMenos aposta hoje em vendas online (para todo Estado) e traz ofertas exclusivas para compras no site. Com um site bastante dinâmico, a empresa aposta em diversidade de produtos na sua página de entrada na rede mundial de computadores.

MAL NO GOOGLE– O São Vicente vai mal no Google. A busca pela rede no buscador dominante traz o site oficial apenas como quarto item nas buscas. Em primeiro lugar, está uma rede de vendas online que veio recentemente para a região. Com um site que basicamente fala de promoções, o São Vicente aposta em mensagens para celular (via whatsapp).