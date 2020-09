Pague Menos premia 31 clientes e distribui R$ 1 milhão

Em comemoração ao mês de aniversário — comemorado em julho —, a Rede de Supermercado Pague Menos distribuiu uma premiação de mais de um milhão de reais, numa campanha promocional, para os clientes cadastrados no Clube Leve Mais. O sorteio aconteceu no dia 27 de agosto, e o nome dos 31 ganhadores, que levaram carros zero quilometro para casa, foi divulgado no dia 28. Os sorteados adquiriram seus cupons por meio das compras com valor a partir de R$ 50, e quem fez o pagamento por meio do cartão de crédito Leve Mais recebeu um cupom em dobro, que proporcionou mais chances para concorrer.

A campanha promocional aconteceu em todas as regiões onde a Rede de Supermercado Pague Menos atua, sendo sorteado um carro por loja, totalizando 28 automóveis, e mais três que foram sorteados entre todas as lojas da rede. Além dos prêmios — durante o período de 53 dias de promoção —, os clientes contaram com ofertas, cujos preços estavam bastante competitivos em comparação aos demais varejistas da região.

Os ganhadores poderão optar pelo prêmio físico, recebendo o veículo sem qualquer ônus (como documentação e demais encargos), ou receber o prêmio em dinheiro, por meio de cartão pré-pago, que pode ser utilizado em qualquer estabelecimento, desde que aceite a bandeira e modalidade do mesmo. “A promoção foi um sucesso — mais de 3 milhões de cupons impressos no período —, alcançamos nosso objetivo de presentear os clientes neste momento que muitos passam por dificuldades e não se sentem otimistas com o futuro. Foi uma maneira de demonstrar gratidão, reforçando nossa parceria e preocupação com nossos clientes”, explica Diego Cicconato, gerente de Marketing e Inteligência de Mercado da rede.

Segundo ele, os 31 anos da Rede de Supermercado Pague Menos, completados no dia 13 de julho, mereceu ser comemorado, pois a empresa está em plena expansão e atualmente conta com 28 lojas em funcionamento, em 16 cidades no interior do Estado de São Paulo: Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Limeira, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São Pedro, Sumaré e Tietê. “As conquistas foram inúmeras ao longo dos anos, e, recentemente, iniciamos parte da operação do novo Centro de Distribuição, em Santa Bárbara d’Oeste, e, nos próximos meses, a sede administrativa — que atualmente fica em Nova Odessa — também será transferida para o novo complexo. Dentro de alguns dias, inauguraremos nossa 29ª loja em Campinas, na Rua Benedita Iny de Ávila, 47 – Cidade Satélite Iris. Além disso, estamos amadurecendo e profissionalizando cada vez mais a nossa empresa, por isso implementamos recentemente o sistema de gestão empresarial SAP e, em julho, implementamos o portal LG, que facilitará a gestão de pessoas”, detalha.