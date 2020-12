Pague Menos vê expansão pra todo estado com e-commerce

Desde que inaugurou o e-commerce, em janeiro deste ano — com abrangência em apenas três cidades da região de atuação (Americana, Nova Odessa e Sumaré) — a Rede de Supermercado Pague Menos não parou mais de expandir o comércio eletrônico e, agora, atende não somente as cidades onde tem lojas, mas todo o Estado de São Paulo, incluindo a capital e o litoral. “A pandemia de Covid-19 mudou o patamar do e-commerce supermercadista. Tivemos que agir rapidamente na ampliação de atendimento on-line para atender à demanda dos consumidores, que migraram para compra digital. Com isso, costumo dizer que avançamos três anos em três semanas, o que favoreceu um crescimento exponencial à rede, proporcionando ótimos resultados”, explica Diego Cicconato, Gerente de Marketing e Inteligência de Mercado da rede.

Segundo ele, a expansão para todos os municípios paulistas foi impulsionada pela percepção da necessidade dos consumidores de muitas cidades do estado de São Paulo, que ainda não contavam com um e-commerce supermercadista estruturado. “Apesar de o comércio presencial se manter com grande movimento e crescimento, acreditamos que essa tendência de compras on-line se demonstra irreversível — uma mudança que veio num momento difícil para todos —, mas que trouxe benefícios para nossa empresa. Com o aumento das compras via internet, atualmente o número de consumidores no nosso e-commerce só evolui dia a dia, o que reforça nossa proposta de expansão e digitalização da rede”.

Cicconato explica que os investimentos em comércio digital é uma tendência no setor e não deve parar, pois mesmo com todo o crescimento exponencial neste ano, ainda tem muito para crescer no Brasil, e é fundamental uma adequação a essa nova realidade. “Temos fidelizado novos consumidores — incluindo os idosos e aqueles que têm dificuldade com sistemas on-line — com facilidade, também devido ao nosso sistema de comércio eletrônico, que é simples de usar. No projeto de vendas on-line, buscamos a melhor maneira de atender nossos clientes rapidamente, sem grandes dificuldades de navegabilidade. Com eficiência nas buscas, eles encontram os produtos mesmo se a grafia for digitada com erros. Tudo foi pensado de forma que facilite também o uso de qualquer tipo de celular, mesmo para quem tem um smartphones com conectividade 3G”, detalha.

Para a compra via e-commerce em municípios paulistas, onde não há uma loja física da Rede de Supermercado Pague Menos, há algumas particularidades: não são vendidos produtos perecíveis e pesáveis, a forma de pagamento é apenas por cartão de crédito e o tempo de entrega varia de acordo com a distância do município. “Trabalhamos com uma transportadora terceirizada para agilizar as entregas dos pedidos em todo estado de São Paulo”, esclarece Cicconato.

A rede supermercadista também reforçou o atendimento no SAC, com objetivo de facilitar o esclarecimento de dúvidas dos consumidores, e para melhorar o relacionamento com os clientes, a empresa também investe em conteúdo atrativos no canal. “Recentemente lançamos duas novas páginas no e-commerce, com receitas em vídeos e texto, onde oferecemos a possibilidade de a pessoa comprar os ingredientes na mesma página. Além disso, foi desenvolvida uma ferramenta para lista de presentes de chá de bebê, sem que a gestante precise sair de casa, além disso ela pode compartilhar a lista com amigos e familiares”, descreve.

“O grande respaldo para hoje ampliarmos nossas vendas, tanto fisicamente como por meio do e-commerce, se deve especialmente ao novo Complexo Administrativo e Logístico da Rede de Supermercado Pague Menos, em Santa Bárbara d’Oeste, onde o nosso Centro de Distribuição já funciona normalmente. Em breve, a sede administrativa — que atualmente fica em Nova Odessa — também será transferida para o local. “Com investimento de R$ 150 milhões e 200 mil metros quadrados de área total, a nova planta permitirá atender as 28 lojas atuais e ainda garantirá o arrojado plano de expansão para os próximos anos, sendo um marco nos 31 anos de história da rede — completado neste mês de julho de 2020”, finaliza Diego Cicconato.