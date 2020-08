Pague Menos doa mais 600 cestas básicas ao Fundo Social de Nova Odessa

A rede de supermercados Pague Menos doou mais 600 cestas básicas nesta quinta-feira (27) ao Fundo Social de Solidariedade. Os kits serão distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade provisória em função da crise causada pela pandemia de coronavírus. É a quinta contribuição da rede varejista para a campanha emergencial ‘Nova Odessa decreta Estado de Solidariedade’, lançada em março por determinação do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza. As doações anteriores ocorreram em abril (100 cestas), além de maio, junho e julho, quando foram entregues seis centenas de cestas em cada oportunidade.

A entrega dos mantimentos foi feita pela representante do Instituto Pague Menos, Edna Brunheira, à diretora de Esportes da Prefeitura de Nova Odessa, Adriana Souza, que representou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andréa Souza. “Mais uma vez, somos gratos ao Pague Menos pela parceria e preocupação com a população de Nova Odessa. Em cinco meses, a rede contribuiu com 2,5 mil cestas básicas e tem nos ajudado muito a atender famílias desamparadas pela crise”, afirmou Adriana Souza.

ENTREGAS. No último dia 7, a Prefeitura de Nova Odessa distribuiu 570 cestas básicas a famílias cadastradas pela Diretoria de Gestão Social e Cidadania. A entrega ocorreu no Clube da Melhor Idade e teve apoio da Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros Voluntários e do Departamento de Trânsito. Desde o início da pandemia, foram entregues 6,7 mil cestas a famílias em situação provisória de vulnerabilidade. A ação é realizada por meio de doações de empresas e pessoas físicas e da compra de cestas com recursos próprios da Administração Municipal.