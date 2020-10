Pague Menos distribui um milhão em prêmios

A Rede de Supermercado Pague Menos anuncia a Campanha Xô, Perrengue, que premiará, em suas 29 lojas, mais de um milhão em prêmios, os clientes cadastrados no Clube Leve Mais. As compras a partir de R$ 80,00 equivalem a um cupom para sorteio, e quem fizer o pagamento por meio do cartão de crédito Leve Mais terá direito a cupons em dobro, que proporcionará mais chances para concorrer a diversas premiações: uma casa, no valor de R$ 300 mil; três carros, com valor estimado em R$ 80 mil cada; e mais R$ 500 mil em vales-compra — de R$ 100,00 cada —, todos os dias, em todas as lojas da rede; e, ainda, um prêmio de R$ 3 mil por mês, que proporcionará o pagamento das contas do cliente sorteado durante um ano.

Segundo Diego Cicconato, gerente de Marketing e Inteligência de Mercado, a campanha, que tem o slogan “Xô, Perrengue, muitos prêmios para você ficar na boa” — desenvolvida pela Agência Desafio e equipe de marketing da rede —, é uma maneira de levar uma mensagem otimista aos clientes, que tiveram que lidar com inúmeras dificuldades relacionadas ao novo coronavírus em 2020. “Faltam poucos meses para este ano terminar, e a nossa torcida e expectativa para 2021 é que seja muito melhor do que foi este ano: que tenhamos logo uma vacina e que a crise financeira, que tem afetado muitas pessoas, possa em breve terminar. Com isso, a população pode recuperar a tranquilidade e autoestima”, conta.

Nesta campanha, a rede optou pela premiação na modalidade ‘compra e concorra’ — semelhante à comemoração de 31 anos, que ocorreu entre julho e agosto deste ano — como uma forma de presentear os clientes neste momento que muitos passam por dificuldades e não se sentem otimistas com o futuro. “Mais uma vez, queremos reforçar nossa parceria e preocupação com nossos clientes, por isso pensamos muito bem sobre os prêmios, que serão sorteados. Com isso, temos a oportunidade de oferecer prêmios que possam ser revertidos em créditos, que permitirá ao ganhador maior autonomia de uso e além disso, proporcionar conforto financeiro, por período mínimo de 12 meses, podendo chegar até 100 meses, que é o caso da premiação maior, que corresponde a R$ 300 mil reais, são R$ 3.000,00 por mês. Já com os prêmios instantâneos contabilizados em R$ 500,00 mil (equivalente à metade da premiação), que beneficiarão cinco mil clientes, pretendemos proporcionar a sensação de sorte, trazendo um ânimo a mais aos vencedores, no ato da impressão dos cupons”.

Cicconato conta que, mesmo em meio a um ano atípico, a Rede de Supermercado Pague Menos permanece em plena expansão, tendo atualmente 29 lojas em funcionamento em 16 cidades no interior do Estado de São Paulo: Americana, Araras, Artur Nogueira,

Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Limeira, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São Pedro, Sumaré e Tietê. “As conquistas foram inúmeras ao longo dos anos, e, recentemente, iniciamos parte da operação do novo Centro de Distribuição, em Santa Bárbara d’Oeste, e, em dezembro, a sede administrativa — que atualmente fica em Nova Odessa — também será transferida para o novo complexo. Além disso, estamos amadurecendo e profissionalizando cada vez mais a nossa empresa, por isso implementamos recentemente o sistema de gestão empresarial SAP e o portal LG, que facilitará a gestão de pessoas”, detalha.

A campanha que tem início dia 9 de outubro de 2020 e segue até 25 de fevereiro de 2021, com sorteio programado para 2 de março de 2021. Para saber mais sobre a promoção, acesse www.superpaguemenos.com.br/xoperrengue.