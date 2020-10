Pague Menos contrata. Veja como se inscrever

Com 29 lojas em funcionamento no interior paulista, a Rede de Supermercado Pague Menos anuncia que está com vagas abertas nas mais diversas áreas de atuação da empresa. A oportunidade de mudar de função ou ingressar no mercado de trabalho vem em um momento em que cerca de 800 mil paulistas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), perderam seus empregos e buscam recolocação profissional.

A empresa oferece aos candidatos políticas que visam o crescimento e desenvolvimento dos colaboradores, a fim de proporcionar oportunidades de plano de carreira. “Temos diversos treinamentos técnicos e comportamentais para capacitar e desenvolver os colaboradores. Por isso, para os novos contratados, haverá uma integração geral para apresentar a empresa, treinamentos operacionais para quem atua na loja, centro de distribuição ou frigorífico, e para gerentes e líderes”, afirma Patrícia Marcório, gerente de Recursos Humanos.

Além da oportunidade de crescimento, os colaboradores contam com benefícios, como vale-transporte para quem é de loja, fretado para quem trabalha no Centro de Distribuição, seguro de vida em grupo, participação nos lucros e resultados (exceto em lojas que possuem outro benefício), já assistência médica e odontológica são opcionais.

As informações sobre as posições abertas e os municípios com oportunidades estão disponíveis na seção “trabalhe conosco” no site da rede. Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a uma vaga de emprego na rede de Supermercados Pague Menos devem se cadastrar unicamente pelo site: http://www.superpaguemenos.com.br/.