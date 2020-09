Pague Menos abre 4a loja em Campinas

Em plena expansão, a Rede de Supermercado Pague Menos anuncia a inauguração da 29ª loja no dia 15 de setembro (a partir das 7h), na cidade de Campinas, na Rua Benedita Iny de Ávila, número 47, no bairro Cidade Satélite Íris. Devido ao período de pandemia, o supermercado será inaugurado seguindo todas as medidas de segurança contra o novo coronavírus, como aferição de temperatura de todos na entrada, controle do limite de acesso de clientes, adesivos de segurança para demarcação de distanciamento em filas, entre outras ações.

Com área de vendas construída de 3.200 m2, em layout moderno e ambiente climatizado, a nova loja conta com 24 check outs, sendo 14 caixas para compra rápida e 10 para despesas. Além da grande variedade de produtos, os clientes poderão contar com estacionamentos internos no subsolo, para 129 veículos, e externo para mais 148, tendo à disposição também um mall com 20 lojas de diferentes segmentos. “Como sempre fazemos, haverá ofertas de inauguração — que terão validade estendida — com produtos limitados por CPF. Essa medida visa garantir o estoque e também tranquilizar os clientes, para que possam se programar e aproveitar as promoções não apenas no primeiro dia de funcionamento, mas também durante a vigência das ofertas”, explica Diego Cicconato, gerente de Marketing e Inteligência de Mercado.

Segundo ele, a rede se torna cada vez mais referência na RMC (Região Metropolitana de Campinas) — que possui mais de três milhões de habitantes, abriga inúmeras indústrias de segmentos diversos e está em constante expansão, o que proporciona o crescimento do setor e, consequentemente, da rede de Supermercados Pague Menos. “Só em Campinas, contamos com quatro lojas atualmente e, para os próximos anos, prevemos a inauguração de mais cinco lojas na região”, detalha.

Na implantação da nova loja, foram contratados 132 novos colaboradores, que se uniram a outros 70 profissionais, que foram transferidos de outros supermercados da rede. “Valorizamos nossos colaboradores, pois o nosso sucesso é construído por meio do desempenho de todo o time de profissionais. Somente desta forma, conseguimos oferecer aos nossos clientes um bom atendimento, qualidade, comodidade, variedade, grandes promoções e ótimos preços”, explica Cicconato.

Com 31 anos, a Rede de Supermercado Pague Menos iniciou recentemente parte da operação do novo Centro de Distribuição, em Santa Bárbara d’Oeste, o complexo conta com uma área de 200 mil metros quadrados. Nos próximos meses, a Sede Administrativa — que atualmente fica em Nova Odessa — também será transferida para o novo complexo.

Sobre a Rede de Supermercados Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 10 maiores empresas supermercadistas do Estado de São Paulo, conforme ranking Abras. Atualmente, possui 29 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Limeira, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São Pedro, Sumaré e Tietê.