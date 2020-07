Pagou R$ 5 mil no carro e R$ 2 mil na fiança

Um homem que disse ter pago R$ 5 mil no carro teve que pagar R$ 2 mil na fiança para poder ser liberado este sábado em Santa Bárbara d’Oeste. A ação da Guarda Civil Municipal foi por volta das 19h na rua Analândia, bairro São Joaquim.

Após chegar ao conhecimento da equipe Tática de que na rua Analândia havia um Chevrolet Golf com placas de identificação divergentes uma da outra.

Foi intensificado o patrulhamento e no local foi avistado o veículo citado em denúncia dentro de uma garagem com o emplacamento dianteiro DMU1482. Após consulta, foi constatado tratar se de um Fiat Uno e a traseira ASD9831 que identificava um veículo Golf.

Questionado, o proprietário da residência L.J.R.A., 28, disse que o veículo era de um amigo. Mais tarde disse para a equipe veio a informar que o veículo era produto de roubo e teria adquirido pelo valor de R$ 5.000 porém o mesmo disse não portar as chaves do veículo.

Feita uma varredura no interior da residência onde foi localizado as chaves bem como 2 tarjetas de identificação veicular do municio de Santa Barbara D’oeste, um emplacamento DSM7808 pertencente à um Fiat Stilo de Cotia mais um emplacamento EQW6630 pertencente à um Fiat Uno de Ibitinga.

Havia no local também grande quantidade de embalagens de droga, balança de precisão, 1 carabina de pressão Gamo, 1 pedra de crack em meio às embalagens, diante do exposto parte algemada conforme D8858/16 conduzido até o Plantão policial onde os fatos foram narrados a autoridade presente que determinou a apreensão de todo material ratificando a prisão de L.

Pelo art° 180 do código penal , foi estipulado fiança no valor de R$2.000 a qual não foi paga até a elaboração dos autos ficando entao L. preso a disposição da justiça.