Pagamentos no Whatsapp: o ciclo de venda se completa

Os pagamentos no Whatsapp chegaram. Além da adoção do home office e de novas tecnologias, o distanciamento social acelerou a um novo e crucial passo para a vida remota: alternativas criativas para vender na internet. A criatividade nunca esteve tão em alta, independente do porte das empresas, todos tiveram que se movimentar.

E o anúncio da nova função do aplicativo de mensagens Whatsapp – a ferramenta que permite aos usuários pagar por produtos e serviços, e transferir dinheiro dentro do app – chega para completar o ciclo de venda dentro da plataforma, e da maneira mais fácil e ágil, especialmente para as pequenas e médias empresas que são fundamentais para muitas famílias e para o Brasil .

“Se o aplicativo já era uma das principais alternativas para vendas antes, esse período de isolamento social só acelerou a adoção do mensageiro, e novos jeitos de usá-lo são aplicados a cada dia. A nova função de pagamentos só ajudará os comerciantes a se adaptarem à economia digital, ao ‘novo normal’. Mais uma vez vemos na tecnologia uma saída para o crescimento e a recuperação financeira”, analisa o CEO da Nexcore, Ricardo Zanlorenzi.

A empresa curitibana está no mercado há mais de nove anos com o Nexus, um software omnichannel que é integrado com a API Oficial do WhatsApp, uma das soluções mais procuradas justamente por conta dessa palavra: integração. A Nexcore é uma empresa que auxilia empresários a gerir o relacionamento com os clientes de maneira segura, personalizada e eficiente, com soluções digitais adequadas para os mais diversos segmentos.