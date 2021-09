Pagamento por aproximação ganha força na pandemia

O pagamento por aproximação vem ganhando ainda mais protagonismo entre meios de pagamentos digitais disponíveis no transporte público. Com a pandemia, o uso da solução tecnológica foi impulsionado no metrô do Rio de Janeiro. Somente neste período, de março de 2020 até agora, a concessionária registrou 1,3 milhão de transações pelo método NFC, batendo recordes seguidos de uso ao longo de 2021. O número representa um crescimento de 120% de utilização no sistema metroviário em comparação ao ano de 2019. Além disso, 97% dos clientes usaram o método uma vez e voltaram a optar pela solução, o que demonstra a facilidade e fluidez da tecnologia.

O uso do pagamento por aproximação se tornou uma alternativa mais segura para os clientes. Além de trazer praticidade e rapidez ao embarcar no metrô, pois o cliente não precisa entrar em nenhuma fila para comprar o bilhete, a tecnologia desestimula o uso de dinheiro em espécie, iniciativa que está alinhada com as medidas que podem ajudar a prevenir a disseminação do coronavírus

A maior parte das operações com NFC, 89%, foi feita por meio de cartões pré-pago, crédito e débito da Visa, Elo e Mastercard, sendo as duas primeiras bandeiras aceitas também nos validadores dos ônibus na superfície, além das catracas das estações. Já os pagamentos realizados por outros dispositivos habilitados como celulares, relógios e pulseiras foram responsáveis pelos outros 11% do total.

O sistema funciona ainda para quem usa Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay no celular. A cobrança da tarifa é debitada diretamente na fatura ou na conta corrente, sem custo adicional ou taxas.

A estação com maior número de utilizações do serviço é a Carioca, com 10% dos embarques, seguida de Jardim Oceânico (7,7%), e Botafogo (7,3%). Cada cliente utiliza o meio de pagamento, em média, duas vezes por dia. Desde o lançamento em 2019, a concessionária já registrou mais de 2,1 milhões de pagamentos realizados no sistema metroviário e nas linhas de ônibus do Metrô na Superfície (MNS).

Em outubro deste ano, as linhas de ônibus do Metrô na Superfície (MNS) completam um ano da implantação do pagamento de passagens por meio da tecnologia NFC. Esse foi o primeiro projeto de integração tarifária que passou a contar com transações por aproximação na América Latina, utilizando cartões da Visa. O pagamento digital no sistema do MNS, porém, já vale para clientes dos cartões Elo. Nas duas bandeiras, a tarifa é cobrada somente na primeira passagem, no momento do embarque nos ônibus ou no acesso às estações. O cliente pode completar a viagem em um intervalo de até duas horas sem uma nova cobrança.