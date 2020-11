Padre Sérgio tem três projeto vetados. Veja pauta desta quinta

1. Em REGIME DE PRIORIDADE – Discussão Única – Mensagem nº 15/2020 – Veto total, de autoria

do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 28/2020, de autoria do Vereador Senhor Prof. Pe. Sergio, que

“Institui o Programa ‘Pedala Americana’, por meio da criação de bolsões de proteção para bicicletas nas

vias públicas do município, e dá outras providências”. (Maioria absoluta para rejeição)

2. Em REGIME DE PRIORIDADE – Discussão Única – Mensagem nº 16/2020 – Veto total, de autoria

do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 35/2020, de autoria do Vereador Senhor Prof. Pe. Sergio, que

“Dispõe sobre a fixação de diretrizes de combate e prevenção à poluição industrial em Americana”.

(Maioria absoluta para rejeição)

3. Em REGIME DE PRIORIDADE – Discussão Única – Mensagem nº 17/2020 – Veto total, de autoria

do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 38/2020, de autoria do Vereador Senhor Prof. Pe. Sergio, que

“Autoriza a prefeitura a fornecer merenda durante o período de férias, suspensão – por conta de calamidade

pública – ou recesso escolar aos alunos da rede pública municipal e dá outras providências”. (Maioria

absoluta para rejeição)

4. Em Discussão Única – Parecer pela inconstitucionalidade – Projeto de Lei nº 39/2020, de autoria do

Vereador Senhor Gualter Amado, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.341, de 27 de dezembro

de 1989 (Dispõe sobre a atualização monetária e aplicação de penalidades e acréscimos moratórios sobre

os débitos de qualquer natureza, tributários e não tributários, para com a administração direta e autárquica

do Município, não pagos em seus respectivos vencimentos; dispõe sobre a conversão e cálculo dos valores

expressos em quantidades de Salário Mínimo, Valor de Referência, Maior Valor de Referência, Obrigações

Reajustáveis do Tesouro Nacional e Obrigações do Tesouro Nacional, constantes da legislação tributária e

administrativa municipal; altera a redação dos artigos 139 e 287 da Lei nº 1.273, de 19 de dezembro de

1973, revoga os dispositivos que menciona e dá outras providências), e da Lei Municipal nº 6.392, de 23

de dezembro de 2019, e dá outras providências (Dispõe sobre o cadastramento e a regularização de

edificações, nos termos que especifica, e dá outras providências)”. (Maioria simples)

5. Em Segunda Discussão – Projeto de Lei nº 117/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe

sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento dos servidores municipais, no

âmbito da Administração Direta e Indireta, e dá outras providências”. (Maioria absoluta)

6. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 149/2019, de autoria do Vereador Senhor Prof. Pe. Sergio,

que “Fica proibida a pulverização aérea de agrotóxicos no âmbito do município de Americana”. (Maioria

simples)

7. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 19/2020, de autoria do Vereador Senhor Thiago Martins,

que “Altera disposições da Lei 6.278, de 13 de março de 2019. (Autoriza a implantação do Programa Amigo

do Esporte)”. (Maioria simples)

8. Em Primeira Discussão – Substitutivo ao Projeto de Lei nº 23/2020, de autoria do Vereador Senhor

Prof. Pe. Sergio, que “Autoriza a implantação de agências de serviços de mototáxi, cooperativa de serviços

e serviço autônomo no âmbito do município de Americana”. (Maioria simples)

9. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 51/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei

nº 5.464, de 12 de abril de 2013, que ‘Autoriza o Poder Executivo a ceder à Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Americana – APAE a concessão de uso de imóvel público que especifica, e dá outras

providências’”. (Dois terços)

10. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 53/2020, de autoria do Vereador Senhor Marschelo

Meche, que “Assegura assistência fisioterapêutica 24 horas ao paciente internado em Unidade de

Tratamento Intensivo (UTI) ou Unidade de Tratamento Semi-Intensivo no município de Americana”.

(Maioria simples)

11. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 78/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Revoga as

Leis nº 4.373, de 5 de julho de 2006 (Dispõe sobre a alteração de finalidade da área que especifica e autoriza

o Poder Executivo a cedê-la ao Rotary Club de Americana – Integração, mediante contrato de concessão de

uso), e 4.444, de 28 de dezembro de 2006 (Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 4.373, de 5 de julho de

2006)”. (Dois terços)

12. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 106/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a

Lei nº 6.122, de 19 de dezembro de 2017, que ‘Autoriza o Poder Executivo a ceder à Associação de

Assistência e Equoterapia de Americana – AEQUOTAM, mediante contrato de concessão de uso, os

imóveis que especifica, e dá outras providências’”. (Dois terços)

13. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 116/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a

Lei nº 6.024, de 8 de junho de 2017, na forma que especifica (Institui o programa de incentivo ao pagamento

de débitos de qualquer natureza, dispõe sobre o parcelamento administrativo de débitos e dá outras

providências)”. (Maioria absoluta)

14. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 118/2020, de autoria do Vereador Senhor Welington

Rezende, que “Denomina ‘Ademir Panaro’ a Rua ‘B’ localizada no bairro Jardim Nova Aliança (código

30057)”. (Maioria simples)

15. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 119/2020, de autoria do Vereador Senhor Welington

Rezende, que “Denomina ‘Lolize Carlos Godoy’ a Rua ‘C’ localizada no bairro Jardim Nova Aliança

(código 30058)”. (Maioria simples)

16. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 120/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a

Lei nº 4.930, de 24 de dezembro de 2009, nos termos que especifica (Dispõe sobre o Sistema

Tributário do Município e dá outras providências)”. (Maioria absoluta)