Padre profeta divide católicos

Nesse fim de semana, um padre viralizou nas redes sociais ao criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), chamando-o de ‘bandido’, e dizendo que ‘quem votou nele deveria se confessar’. Era Edson Adélio Tagliaferro, daIgreja Matriz Nossa Senhora das Dores, que fica em Artur Nogueira, no interior de São Paulo. Esta terça-feira ele foi apelidado de Padre Profeta. Críticos do presidente elogiaram a postura do padre.

A fala foi emitida na última quinta-feira, mas se espalhou pela web dias depois. Nesse domingo, o religioso disse que o trecho foi tirado de contexto, mas voltou a externar sua insatisfação com Bolsonaro.

Na missa transmitida virtualmente nesse domingo, o padre, ao falar sobre o vídeo que viralizou na internet, afirmou que ‘não é apenas ele’ que não gosta do presidente, mas, sim, o mundo inteiro. Para o líder da paróquia, o Brasil é alvo de deboche no cenário internacional por causa de Bolsonaro.