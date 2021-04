Padre Marcelo Rossi ‘sarado’ volta depois da depressão

Ninguém esperava ver Padre Marcelo Rossi bombado/sarado aos 53 anos e viralizando nas redes sociais. Nesta terça-feira (30), o religioso surpreendeu os fieis e internautas, tudo por conta da aparição em um programa católico mostrando seu novo porte físico. O tamanho do cantor e sacerdote logo chamou atenção de quem acompanhava sua passagem pela televisão e também deixou os seguidores perplexos, devido aos registros divulgados na internet.

Padre Marcelo Rossi já perdeu 40 quilos, teve depressão e estava ficando anoréxico. O corpo “bombadão” e os músculos definidos mostraram a reviravolta do religioso que, ao que tudo indica, parece estar muito bem consigo mesmo.

Em 2014, durante uma entrevista com Jô Soares, no extinto Programa do Jô, Padre Marcelo Rossi revelou que já foi muito vaidoso e que para alcançar o físico perfeito, usou esteroides e também fez uso de anabolizantes. O mais chocante foi saber que usou o injetável para cavalos: “Comecei por vaidade e cheguei a tomar o pior de todos, o de cavalo”.

Na rede social Instagram, Padre Marcelo já acumular mais de cinco milhões de seguidores. O sacerdote também é escritor e realiza o trabalho de evangelização através do louvor e pregações. Já participou de filmes no cinema como “Maria, Mãe do Filho de Deus”, “Irmãos de Fé” e também fez aparições em diversos programa do canal aberto.