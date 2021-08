Padre Itamar tem melhora, mas segue intubado

Com Covid há quase duas semanas, o Padre Itamar Gonçalves, 74 anos, apresentou leve melhora no seu quadro geral de saúde nas últimas 24 horas. Ele segue internado e intubado em um hospital de Americana para acompanhamento de sua saúde. A expectativa era que ele começasse a ser extubado no último domingo, mas o quadro não evoluiu a contento. (leia nota abaixo).

Ele trabalhou por décadas na paróquia de São Domingos em Americana e atualmente está na paróquia de São Jorge em Nova Odessa. Ele testou positivo para Covid-19 no último dia 14. Em nota, a diocese informa que, por orientação médica, ele foi hospitalizado e está em observação. O padre já tomou as duas doses da vacina.

Cinco anos atrás, ele comemorou 20 mil missas em evento já na Paróquia São Jorge.