Padre Itamar, 74, morre vítima da Covid

Morreu na madrugada desta terça-feira vítima da Covid 19 o Padre Itamar Gonçalves, dos nomes mais famosos da igreja Católica de Americana. Ele lutou por 17 dias contra a doença. O quadro chegou a melhorar depois de uma semana, com previsão de extubação, o que acabou não acontecendo. Na semana passada, uma bactéria oportunista atacou o padre e houve febre, com a necessidade do uso de antibióticos. Ele foi internado no dia 14 e alguns dias depois precisou ser intubado. Havia tomado as duas doses da vacina.

O quadro de saúde foi de estável para lenta deterioração, atingindo os rins mais fortemente no final de semana.

ÍCONE DO SÃO DOMINGOS E MUDANÇA PARA NOVA ODESSA– Padre Itamar foi o maior nome da igreja de São Domingos em Americana, com missas concorridas e uma das festas mais famosas e comemoradas da cidade. Depois de mais de uma década à frente da igreja, ele foi transferido para a igreja de São Jorge, em Nova Odessa, ainda na diocese de Limeira, onde estava desde 1979.

A mensagem abaixo foi postada ainda no final da madrugada desta terça-feira, quando foi confirmada a morte do padre.