Padre Fábio de Melo presenteia amigos com reforma

Livros e canções são os instrumentos do Padre Fábio de Melo, mas neste sábado, 24 de julho, ele terá que usar outras ferramentas. Para participar do ‘Te Devo Essa! Brasil‘ e agradecer o casal Maria e Tonico, que o acolheu inúmeras vezes no início do sacerdócio, ele colocará outras habilidades em prática e contará com a ajuda do apresentador Dony De Nuccio e do arquiteto Renato Mendonça para realizar uma transformação no lar da família. A reforma acontece em Taubaté, interior de São Paulo, e promete surpreender após três semanas de trabalho intenso.

“Eu trabalhei na comunidade de onde eles moram e ficamos amigos. São duas pessoas que fizeram parte de um tempo muito especial na minha vida. Pessoas que eu amo muito e são eternos dentro de mim“, afirma o Padre. “Minha emoção é muito grande, não estou conseguindo me conter“, afirma Dona Maria com lágrimas nos olhos ao saber da reforma. “Ele não nasceu de mim, mas é um amor muito grande, de mãe para filho “, completa ela. “Fiquei contente de vê-la tão feliz diante deste gesto, que é tão pequeno perto de tudo que ela fez para mim“, declara Fábio.