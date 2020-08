O nome do Padre Fábio de Melo alçou os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta (05), após o católico revelar que fez uma tatuagem de abelha com o nome da sua mãe.

‘Já estive do lados dos que marginalizam as aparências‘, afirmou, após um seguidor lhe agradecer pela ‘desmarginalização’. ‘Na França, vi um padre todo tatuado. Abominei. Peço a Deus todo dia que nunca me permita reassumir os velhos erros’, completou.