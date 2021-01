Padre da pitaco na Libertadores e vai torcer pro Palmeiras

Que o futebol é a grande paixão na vida dos brasileiros isso todo mundo já sabe. Mas será que padre também torce e tem um time do coração? Padre Reginaldo Manzotti, conhecido como o padre que arrasta multidões, divide sua agenda ainda como escritor, cantor e apresentador, também é torcedor do Palmeiras. Sempre que pode assiste os jogos e coleciona diversos objetos do time do Palestra Itália.

O seu pai veio de Itápolis, interior de São Paulo, o que explica o motivo dos seus cinco filhos escolherem o Palmeiras como time do coração. Padre Reginaldo Manzotti diz que mesmo em tempos difíceis do time, nunca deixou de acompanhar e rezar pelo time. O padre também compartilha dois grandes desejos: ver o time vencer a Copa Libertadores da América e conhecer o novo estádio do Palmeiras.

Com a agenda corrida, padre Reginaldo ainda procura uma brecha para assistir o time do coração, quando consegue. “Geralmente às quartas-feiras, quando termino o Rede Vida Evangeliza, ainda dá tempo de assistir uns minutinhos alguma partida. E se for o Palmeiras então, melhor ainda. Mas anda um pouco dificil” , explica o sacerdote.

“Todo mundo quer dar palpite, todo torcedor é um pouco treinador. Estar no local é diferente de assistir na TV. A vibração, a energia e a vivacidade do jogo, emociona“, comenta o padre. Padre Reginaldo Manzotti, jogava futebol na época do seminário, mas um problema no joelho, fez o padre abandonar os campos.

Padre Manzotti não esconde a felicidade e confiança que tem nas duas decisões que o time comandado por Abel Ferreira tem pela frente. “Não tem como não estar confiante. Ver meu time do coração disputar o principal título do continente é algo emocionante, ainda mais contra um dos principais adversários. Além disso, temos a Copa do Brasil nos próximos dias. Só é uma pena não poder acompanhar de perto essas duas decisões, principalmente a final no Maracanã. Seria indescritível viver esse momento”, finaliza o sacerdote.