Padre Alessandro Campos estreia turnê “Fé na Estrada” em São Paulo

Com regravações de grandes sucessos da música caipira e sertaneja e canções inéditas, o Padre Alessandro Campos estreia no dia 08 de agosto a turnê “Fé na Estrada”. A apresentação acontece a partir das 18h, no palco do Tom Brasil (em São Paulo, capital), e promete emocionar pessoas de todas as idades.

O religioso é conhecido como o Padre Sertanejo do Brasil. De roupa branca e chapéu de cowboy, faz shows por todo o país, levando o Evangelho através da música sertaneja para milhões de pessoas. Atualmente, apresenta o programa Viva a Vida, na Rede Vida de Televisão, às terças, com reprise aos domingos.

Padre Alessandro Campos cantava na igreja ainda na época de coroinha e, já como sacerdote, foi incentivado a entrar na carreira musical pelos padres de sua antiga paróquia. Em 2011, lançou seu primeiro CD, “O homem decepciona, Jesus Cristo jamais”. Padre Alessandro Campos estreou na TV em 2013, no comando do programa Aparecida Sertaneja, da TV Aparecida.

O sucesso veio em 2014, com o CD “O que é que eu sou sem Jesus?”, pela gravadora Som Livre. Padre Alessandro Campos vendeu mais de 1 milhão de cópias, o que fez ficar na frente de artistas como Ivete Sangalo e Roberto Carlos. Dessa maneira, ele apareceu na lista de 50 álbuns mais vendidos do mundo, pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica.

Em 2015, lançou seu terceiro CD “Quando Deus quer, ninguém segura”. O sacerdote ficou na TV Aparecida por dois anos e passou para a Rede Vida, em 2016, onde, até hoje, apresenta o Viva a Vida, que no primeiro ano de programa, foi chamado de Família Sertaneja. No mesmo ano, lançou o CD Deus nos fez para sermos felizes. Padre Alessandro Campos, em paralelo ao seu programa na Rede Vida, passou pelas emissoras Século 21, com o programa Vem com Fé, na TV Gazeta com o Festa Sertaneja, na RedeTV! com o programa Padre Alessandro Campos e na Rede Brasil, onde celebrava missas.

Em 2018, lançou o CD “Deus sempre faz o melhor”, que ficou em 4° lugar no Top 10 em vendas, sendo 1º lugar, na categoria ‘religiosos’. Em 2019, ao lado de Renato Teixeira e Sérgio Reis estreou a turnê “Trilhas da Fé”.

Padre Alessandro Campos também escreveu três livros de grande sucesso em vendas, ”O Segredo da Felicidade”, “O que é que eu sou sem Jesus? e “Quer ser feliz? Ame e Perdoe”, pela Globo Livros.

Em 2021, lançou o livro “Eu Não Aguento Mais” que segue na lista dos mais vendidos do Brasil. Em agosto deste mesmo ano, está lançando a turnê 2022 com regravações de grandes sucessos da música sertaneja, músicas inéditas, chamada “Fé na Estrada”.

Serviço:

PADRE ALESSANDRO CAMPOS – FÉ NA ESTRADA

Data: 08 de agosto (domingo)

Horário: 18h

Abertura da casa: 16h

Local: Tom Brasil

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio – São Paulo/SP

Informações e vendas: https://www.eventim.com.br/