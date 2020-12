Padoca e Arena R3 finalistas do Futsal da 1ªdivisão

Padoca e Arena R3 decidem o Campeonato de Futsal da 1ª divisão de Santa Bárbara d’Oeste, competição organizada pela Prefeitura, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). A final acontece na próxima terça-feira (8), às 19h30, no Centro Esportivo Municipal “JJ Bellani”, no Jardim Itamaraty. A decisão será cronometrada. Em caso de empate no período regulamentar, o campeão será conhecido nos pênaltis.

Nas semifinais realizadas na terça-feira (2) o Padoca venceu o Number One por 5 a 2 e o Arena R3 se classificou após vitória sobre o RB Sport nos pênaltis por 3 a 2 – empate no tempo normal em 3 a 3.

Futsal da 2ª divisão define campeão nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (3) acontece a decisão do Campeonato Barbarense de Futsal da 2ª divisão. Fut de Quinta e Mônaco Zabani enfrentam-se às 19 horas no Centro Esportivo Municipal “JJ Bellani”.

Todos os jogos não contam com presença de público e respeitam um rígido protocolo de segurança em combate ao Coronavírus.