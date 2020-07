Pacientes com Covid-19 terão visitas “virtuais”

Pacientes internados com coronavírus/ Covid-19, nos hospitais de Campinas, poderão receber visitas “virtuais”. O objetivo é evitar a solidão decorrente do distanciamento familiar. A lei que obriga os hospitais públicos e privados a implantarem a visita “digital” para os casos de coronavírus, de autoria do vereador Cidão Santos (PSL), foi sancionada pelo prefeito Jonas Donizette (PSB).

Por meio de smartphones, tablets ou aplicativos que transmitam áudio e vídeo em tempo real, as unidades de Saúde deverão viabilizar o contato dos pacientes isolados pela Covid-19 com as respectivas famílias. “A visita virtual não pode atrapalhar o andamento dos hospitais”, ressaltou o prefeito.

Os responsáveis pelos hospitais deverão definir se os equipamentos serão próprios ou dos pacientes e também definirão o dia e o horário. A legislação também proíbe a divulgação das imagens dos pacientes captadas no ambiente hospitalar. A nova lei será regulamentada depois da publicação no Diário Oficial do Município.