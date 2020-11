Pai de santo vê Flamengo ‘zerado’ de títulos em 2020

Em uma fase turbulenta após sofrer duas goleadas seguidas para concorrentes diretos ao título brasileiro, o Flamengo entrou em crise e a diretoria decidiu pela demissão do treinador Domenec Torrent, nessa segunda-feira (09). O time rubro-negro é um dos postulantes a conquistar mais uma vez o Brasileirão e a pressão da torcida pesou para a dispensa do técnico espanhol.

O pai de santo, Rodrigo de Carvalho, foi consultado sobre a situação do Flamengo e foi questionado sobre se o clube repetirá o feita da última temporada quando foi campeão nacional e da américa. Ele apontou vive um momento cercado por conflitos internos e isso impedirá do Mengão ser campeão nessa temporada.

“O Flamengo vive um momento cercado por conflitos internos principalmente com a comissão técnica e os jogadores e precisa de muita união entre o grupo para que isso aconteça, as cartas pedem mais atenção e ação, pois além dos conflitos existe uma certeza que vitórias deixando os jogares relaxados demais”, declarou o pai de santo, Rodrigo de Carvalho.

Para acompanhar mais sobre o Pai Rodrigo de Carvalho, que é responsável pela casa de umbanda Raio do Oriente, no Rio de Janeiro, baste seguir seu perfil oficial no Instagram @pairodrigodecarvalho, que trabalha com rituais para todos os fins e atende alguns famosos.

Seu telefone para contato é o (21) 96488-1361.