Ovos de Páscoa para vender: As tendências do ano

A chegada da pandemia agravou ainda mais a crise econômica. Milhares de pessoas perderam seus empregos e tiveram que encontrar soluções alternativas para ganhar dinheiro e pagar as contas.

Muitos seguiram o caminho do trabalho informal, mais precisamente na produção de doces e sobremesas. Segundo informações da iDados, o volume de trabalhadores autônomos aumentou 48% desde 2020.

Já de acordo com a pesquisa Consumo Equilibrado, divulgada no site Minuto Ligado em 2021, o mercado brasileiro de confeitaria movimenta cerca de 12 bilhões de reais todos os anos.

O Grupo Pão de Açúcar também fez seu próprio levantamento e concluiu que as vendas de bolos e doces cresceram 37% entre março e junho de 2020.

A demanda por esse tipo de produto faz com que essa seja uma oportunidade promissora. Dados do iFood indicam que a procura por bolos, brigadeiros, trufas e outros doces alavancou em mais de 60% desde o começo da pandemia.

Com a chegada da Páscoa, as pessoas que trabalham com isso têm ainda mais chances de faturamento, já que a procura por ovos de chocolate caseiros vem aumentando por causa do preço alto do produto nos supermercados.

O grande desafio, no entanto, é que os microempresários possam se organizar de forma eficiente e consigam encarar a concorrência.

Defina os produtos

O primeiro passo é saber o que você vai vender. Não importa se você já trabalha com doces ou vai começar agora por causa da Páscoa. É fundamental determinar um cardápio próprio para a época.

Para isso, considere ingredientes, apetrechos, tempo de preparo, espaço físico (da sua cozinha, geladeira, etc.), prazo de entrega.

Apenas se comprometa a fazer o que você sabe que vai conseguir entregar. Afinal, falsas promessas podem criar um baque nos seus lucros e na sua carteira de clientes.

Fique de olho nas tendências

Seguir o que está em alta é uma ótima maneira de aumentar as suas chances de venda. Os clientes sempre procuram por produtos que são a tendência do momento — e cabe a você proporcionar essa experiência a eles.

Ovos gourmet

Tudo que vem acompanhado da palavra “gourmet” chama a atenção.

Ovos dessa categoria tem recheios especiais, ingredientes de alta qualidade e embalagens bonitas.

Tudo isso contribui para que esses itens sejam mais caros.

Ovos de colher

Fonte: Shutterstock

A estrela desses ovos é a quantidade farta de um recheio cremoso que pode ser comido com uma colher.

O sabor fica por sua conta: brigadeiro, churros, doce de leite, mousse de frutas, entre outros.

Ovos com casquinha de brownie

Ao invés de feita com chocolate normal, a casca é de brownie, moldada a partir de uma forma própria para ovos de Páscoa.

A combinação desse bolo denso de chocolate com recheios diversos faz o maior sucesso!

Coelhos de chocolate

Esse é um clássico, mas é claro que o maior símbolo comercial da Páscoa não poderia faltar.

Moldes com o formato de coelhos podem ser facilmente encontrados em sites e lojas especializadas.

Para dar um toque ainda mais especial, você pode recheá-los, incluir trufas ou bombons e investir em boas embalagens temáticas.

A criançada adora!

Atenção aos valores

Depois que você já sabe o que vai vender, precisa comprar os ingredientes. Para não gerar gastos desnecessários, faça uma boa pesquisa e opte pelos fornecedores que tenham as melhores condições.

Também pense no valor dos seus próprios produtos. Leve o material e a mão de obra em consideração. Uma boa dica é observar o preço dos seus concorrentes para que você possa basear os seus próprios.

Os ovos e outros doces devem compensar os ingredientes utilizados, seu esforço e ainda gerar lucros. Mas não abuse demais: preços muito altos podem afastar os clientes e você pode acabar no prejuízo.

Crie oportunidades atrativas

Fonte: Shutterstock

Além de preços justos, os clientes são atraídos pelos diferenciais que você oferece.

Nessa hora, use a criatividade. Faça kits, inclua brindes, promoções relâmpago, cupons de desconto etc.

Apenas se lembre que tudo isso deve ser viável e valer a pena para o seu negócio.

Trabalhe a divulgação

Divulgue seu menu de Páscoa com antecedência e em todos os canais que forem possíveis.

Redes sociais, panfletos, marketing boca a boca…o importante é garantir que o seu trabalho não passe despercebido e que as pessoas fiquem ansiosas para saborear seus doces.

Não se esqueça que as pessoas comem com os olhos, então é necessário que seus materiais de divulgação tenham imagens bonitas e chamativas.

Controle seu estoque

A quantidade de pedidos na época de Páscoa pode surpreender. Por isso, é essencial que você tenha total controle do seu estoque. Tenha certeza que você vai conseguir entregar para todas as pessoas que compraram.

Também é importante ter produtos extras no caso de pedidos de última hora, mas não exagere para não ficar com doces encalhados na geladeira.

Uma boa maneira de garantir esse controle é com a ajuda de algumas ferramentas, como um software de gestão financeira. Além de controlar o estoque, você consegue visualizar o dinheiro que entra e sai, efetuar o pagamento de fornecedores, emitir boletos e muito mais.

É uma ótima solução para todos os empreendedores, dos menores aos maiores.

Aumente seu conhecimento

É o fim da Páscoa. Conseguiu bons resultados? Sempre é possível melhorar ainda mais. Não vendeu o tanto que esperava? Então é hora de aprender com os erros e recalcular a rota para que seus objetivos sejam alcançados na próxima oportunidade.

A melhor maneira de fazer isso é aumentando o seu conhecimento para que suas habilidades sejam aprimoradas.

Uma boa dica é ir atrás de cursos de confeitaria ou focados na produção de chocolates. Se você não puder pagar pelas mensalidades, veja se existem opções gratuitas perto do seu endereço.

A internet também tem um universo de informações. Sites específicos e vídeos de especialistas podem te ajudar a melhorar a sua manufatura e a obter ótimos resultados não somente na Páscoa, mas em todas as épocas do ano.