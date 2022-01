Ouvidoria do DAE realiza 1.811 atendimentos em 2021

A Ouvidoria do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 1.811 atendimentos em 2021. No período de janeiro a dezembro do ano passado, foram respondidas 1.073 mensagens recebidas pelo WhatsApp e 738 e-mails.

O papel da Ouvidoria é diferente dos outros canais de comunicação, com a função de receber, avaliar e encaminhar as demandas, observando sempre o interesse do cidadão, de forma neutra e confidencial. O objetivo é receber as reclamações e sugestões da população com relação ao DAE, buscar a solução da questão quando for o caso, com a preocupação contínua de informar e dar um retorno o mais rápido e pontual possível.

“O cidadão se sente acolhido com o canal da Ouvidoria, que tem como objetivo um atendimento mais específico, onde é possível escutar e entender melhor a situação apresentada pelo cidadão, orientar os procedimentos corretos e apresentar as soluções possíveis aos problemas relatados”, destacou o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

Outra função da Ouvidoria é receber as demandas e sugestões do público interno da autarquia, buscando direcionar ações que visam a melhoria das atividades desenvolvidas por todos. “Para o bom desempenho do trabalho da Ouvidoria, um dos principais pontos a ser destacado é a necessidade de comunicação interna entre os setores, facilitando a troca das informações, com o objetivo de melhorar o relacionamento entre o DAE e o cidadão”, explicou a responsável pelo setor, Renata Bonon.

A Ouvidoria pode ser acionada pelo e-mail: [email protected], pelo WhatsApp – (19) 98180-0432 e também pelo telefone fixo (19) 3471-2399.