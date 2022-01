Ouvidoria da Câmara de Sumaré realiza 123 atendimentos em 2021

A Ouvidoria da Câmara Municipal de Sumaré realizou 123 atendimentos ao longo do ano de 2021, conforme levantamento feito pela Diretoria de Comunicação do Legislativo. A Ouvidoria Popular funciona como uma instância de controle e participação social responsável pelo tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas e aos serviços públicos oferecidos pela Câmara.

A maioria das solicitações registradas no ano passado refere-se a pedidos de informação e de providência sobre serviços públicos (73 solicitações), projetos de lei e atividade parlamentar (22) e concurso público (7).

O levantamento apontou que a Ouvidoria da Câmara levou, em média, menos de dois dias para responder uma demanda do cidadão, número abaixo dos 30 dias previstos pela legislação. O balanço mostra que conseguimos implantar processos que agilizaram o atendimento e aumentaram a eficiência do serviço público oferecido ao cidadão”, avalia o presidente da Câmara, vereador Willian Souza (PT).

O meio mais utilizado pelos cidadãos para fazer contato com a Ouvidoria no ano passado foi o site da Câmara (camarasumare.sp.gov.br/Ouvidoria), que recebeu 84 demandas. A segunda forma mais escolhida para contato foi o e-mail (39), seguido de telefone (2) e carta (1). Do total de solicitantes, 64 eram homens e 59 mulheres.

O contato com a Ouvidoria pode ser feito por um dos canais identificados abaixo. O prazo legal máximo de resposta ao usuário, conforme a Resolução nº 300, é de 30 dias, podendo ser prorrogável uma única vez por igual período, mediante justificativa.

FORMAS DE ATENDIMENTO

· Telefone: (19) 3883-8831

· E-mail: [email protected]

· Endereço: Travessa 1º Centenário, 32, Centro, Sumaré (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)

· Formulário on-line (www.camarasumare.sp.gov.br/FaleConosco/Ouvidoria