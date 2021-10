Outubro Rosa. Ação no Tivoli arrecada 223 mechas de cabelo

A ação da campanha Outubro Rosa 2021, promovida pelo Tivoli Shopping na última segunda e terça-feira, em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste e o salão San Mathyn Studio Hair, resultou na realização de 68 cortes solidários e na arrecadação de 223 mechas de cabelos. Os cabelos doados serão destinados para a confecção de perucas para pacientes que estão em tratamento oncológico.

Durante os dois dias de ação, cabeleireiros do San Marthyn Studio Hair estiveram à disposição para realizar os cortes gratuitos de cabelos a quem fosse fazer a doação.

“Ficamos muito felizes com esse resultado. Posso até dizer que a quantidade de cortes e o volume de arrecadação superou nossas expectativas. Estamos honrados em ter participado dessa bela ação”, conta Bruna Martins, uma das proprietárias do San Marthyn Studio Hair.

Agora o shopping segue com a arrecadação de cabelos já cortados. Quem quiser colaborar com a ação pode levar sua mecha e depositar na caixa de doações, que ficará disponível no local o mês todo. Qualquer pessoa pode doar, pois qualquer tipo de cabelo é aceito, desde que esteja limpo, seco e a mecha tenha, no mínimo, 20 centímetros.

“Todas as pessoas que passaram por aqui para fazer suas doações vieram movidas pelo espírito de solidariedade e temos certeza de saíram daqui felizes por terem colaborado com uma causa tão importante. O Tivoli Shopping segue apoiando o Outubro Rosa e comprometido em espalhar essa corrente do bem e disseminar a mensagem de conscientização para engajar não apenas nossos clientes, mas também colaboradores, lojistas e parceiros”, comenta a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello.

A ação também contou com apoio das lojas Danny Cosméticos, Miss Acessórios, Morana e Cacau Show.

Lounge Rosa

Até o próximo dia 11 de outubro, um lounge rosa da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste, criado especialmente para a ação, estará montado no Tivoli Shopping. O espaço fica no corredor, em frente ao salão San Marthyn, para chamar atenção das pessoas que passarem pelo local e promover a conscientização sobre o Outubro Rosa e a importância da busca de um diagnóstico precoce do câncer de mama.

“O Outubro Rosa é um movimento internacional de prevenção, orientação e mobilização sobre câncer de mama. É o momento de trazer a conscientização sobre essa causa, que é tão importante. O câncer de mama acomete cerca de 58 mil mulheres anualmente no Brasil. Então quanto mais visibilidade a gente dá para essa causa, mais pessoas vamos conseguir sensibilizar para a importância de buscar saúde, buscar prevenção e buscar manter seus exames em dia”, destaca Carla Eliana Bueno, superintendente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste.

Representantes da instituição ficam no lounge, das 10h às 20h, para contato com o público, fazendo a distribuição de panfletos educativos, prestando orientações e informações sobre a doença e explicando sobre o acesso aos serviços, tanto na Rede Feminina quanto da rede pública de saúde.

Além do movimento de conscientização, no espaço, a entidade também comercializa pins e camisetas da campanha Outubro Rosa 2021 para arrecadar fundos e recebe doações de produtos de higiene, como sabonete, shampoo, desodorante, creme dental, escova de dente e absorventes.

“Estamos fazendo arrecadação de produtos de higiene variados. Esses itens serão usados para compor cestas que serão entregues para as nossas pacientes que estão enfrentando o câncer de mama neste mês de outubro. Qualquer ajuda é bem-vinda”, conclui Carla.

A ação contou com apoio também da loja Torricelli Casa.

Sobre a Rede Feminina

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d´Oeste é uma instituição sem fins lucrativos, criada para a Defesa e Garantia de Direitos de pessoas de qualquer idade e seus familiares, em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, que vivenciam violações de direitos, com ênfase nos de consequência oncológica.

Embora não seja uma instituição de tratamento médico, a Rede Feminina atua com uma equipe multidisciplinar, trabalhando nas consequências que o câncer traz e nas vulnerabilidades que a doença impõe aos pacientes.